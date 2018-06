Conoce el paso de la Selecición Mexicana en la historia de la Copa del Mundo

Han transcurrido quince días desde que arrancó la Copa del Mundo en su edición vigésimo primera la cual es organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación FIFA y la Selección Mexicana continúa con vida al haber clasificado con seis puntos en la segunda posición del Grupo F a los Octavos de Final en Rusia 2018.

En esta ocasión participaron un total de 32 selecciones de diferentes países de los que solo 16 obtuvieron su pase a la siguiente ronda donde diez son europeos, cinco americanos y solo un asiático y serán quienes busquen calificar a los cuartos de final para ser serios candidatos a obtener la Copa del Mundo.

Para la Selección Mexicana, esta es su participación número quince en toda la historia de las Copas del Mundo donde el primero fue en Uruguay en 1930, la cual fue la primera edición que se disputó.

A partir de entonces y hasta el momento, México ha participado en 15 Copas del Mundo donde ha jugado 56 partidos de los cuales ganó 16, empató 14 y perdió 26 por lo tanto, esto quiere decir que ha perdido casi la mitad de sus encuentros en una justa mundialista, mismo que representa un 28.6% de victorias, 25.0% de empates y 46.4% derrotas.

La historia

Luis Hernández se mantenía como el máximo goleador en mundiales pero fue Javier Hernández quien en esta justa mundialista logró empatar al ‘Matador’ y si el ‘Chicharito’ anota en el próximo partido del Tricolor, rebasaría la marca del ex jugador Luis Hernández.

Mientras que el guardameta Antonio Carbajal fue conocido como el “Cinco Copas” pues fue el primer jugador en alinear en cinco Mundiales, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966.

En lo que respecta a los mejores triunfos que ha tenido la Selección, se remonta a 1970 donde México fue sede de aquella Copa del Mundo y le ganó a El Salvador por marcador de 4-0 mientras que la peor derrota fue en Argentina 1978 donde los aztecas cayeron por 6-0 ante Alemania.

El primer autogol de la historia de un Mundial lo marcó el mexicano Manuel Rosas Sánchez en Uruguay 1930 donde la Selección Mexicana enfrentó a Chile, aquel encuentro concluyó en 3-0.

Otro dato histórico negativo que suma el seleccionado nacional es que la tarjeta amarilla más rápida en la historia de la Copa del Mundo se dio en Rusia 2018, donde Jesús Gallardo recibió la amonestación por parte del argentino Néstor Pitana a los trece segundos del encuentro.

En tanto Rafael Márquez, es el segundo jugador mexicano en disputar cinco mundiales uniéndose a Rafael ‘Tota’ Carvajal e igualando los récords del alemán Lothar Matthäus y el arquero italiano Gianluigi Buffon, quienes participaron en cinco mundiales. Márquez, de 39 años, ya jugó los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002; Alemania 2006; Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y ahora en Rusia 2018.

El cuadro mexicano ha estado acostumbrado a tener en el banquillo a técnicos mexicanos, quienes también tienen en sus manos la mayoría de títulos conseguidos; sin embargo, los directivos no se han olvidado de los entrenadores foráneos donde Juan Carlos Osorio es el duodécimo no nacido en México en dirigir al combinado azteca.

Será el próximo lunes 02 de julio cuando los dirigidos por Juan Carlos Osorio, disputarán su partido número 57 frente a la Selección de Brasil en acciones de Octavos de Final donde podrán tener la oportunidad de continuar marcando historia. ¿Podrá México ser campeón del mundo por primera vez en su historia?

Selección Mexicana Brasil 1950

Selección Mexicana, México 1970

Selección Mexicana, México 1986.

Selección Mexicana, Rusia 2018



México-Brasil, viejos conocidos

La Selección mexicana ya conoce el camino que deberá recorrer para hacer historia en Rusia 2018, aunque en los Octavos de Final tendrá que enfrentarse a un rival por demás conocido y que en el papel luce como uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo: Brasil.

Tal y como ha sucedido en todo tipo de torneos y categorías, el Tricolor y la Verdeamarela volverán a verse las caras en un torneo oficial, enfrentando a jugadores que se conocen a la perfección tras haber vestido la camiseta de sus equipos nacionales en otros escenarios.

Para muestra están dos de las victorias que más gloria le han dado al futbol mexicano y en las que la víctima fue el conjunto amazónico. La Final del Mundial Sub-17 de Perú 2005 y el encuentro por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

De la justa juvenil, la cual fue el primer campeonato mundial que logró cualquier representativo mexicano, la Selección azteca cuenta con tres jugadores, que actualmente se encuentran en Rusia: Carlos Vela, Giovani dos Santos y Héctor Moreno.

Por su parte, de aquella escuadra juvenil brasileña, dos jugadores son los que han llegado con el ‘Scratch’ hasta la actual justa veraniega. Se trata del defensor Marcelo y del atacante Renato Augusto.

En lo que respecta a los equipos que disputaron la Final olímpica en 2012, persisten en México los nombres del guardameta suplente Jesús Corona, Héctor Herrera, Giovani dos Santos, Raúl Jiménez, Javier Aquino y Oribe Peralta, mientras que en Brasil siguen en la lista su estandarte Neymar, el capitán Thiago Silva, el propio Marcelo y Danilo.

Marcelo y Giovani dos Santos son los únicos jugadores de ambos equipos que estuvieron presentes en ambos encuentros.