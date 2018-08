Conoce al atleta invidente que concluyó el Oceanman Cozumel guiado por su hijo

El atleta quintanarroense Marcos Velázquez concretó una hazaña más al participar de manera fructífera en el Oceanman Cozumel 2018 guiado por su mejor compañero; su hijo.

Cabe mencionar que Marcos ha destacado en el mundo deportivo al convertir una discapacidad visual en una cualidad para vencer cualquier obstáculo y demostrar que para él no existen imposibles.

Marcos Velázquez de 44 años, ha participado en diferentes competencias entre las que destacan los triatlones realizando excelente desempeño en las tres disciplinas que conforman este deporte; bicicleta, natación y atletismo.

Marcos Velázquez, conferencista y atleta invidente

En esta ocasión, Marcos compitió por primera ocasión acompañado por su hijo Lihu Velázquez de 17 años quien motivado por los logros de su padre decidió ser su guía para de esta manera poder llegar juntos a la meta.

“Nadar con mi hijo como mi guía ha sido una experiencia que me reconforta el corazón, cuando él era chico yo lo cargaba y cuidaba, ahora no ha llegado a la mayoría de edad pero ya es un gran hijo, un gran nadador y un gran fortachón, así le digo yo. Literalmente confío ciegamente en él, lo siento seguro, confiado y paciente. Yo sé que no nado a la velocidad que él alcanza solo, pero ha aprendido a tenerme paciencia”- Comentó Marcos en exclusiva para La Verdad.

Además agradeció a su hijo y reconoció también el apoyo que recibe de su esposa Andrea Murguía con quien hace un gran equipo para continuar firme en sus objetivos “Amo a la mamá de mi príncipe azul y a mi príncipe azul. Gracias Lihu Benjamin por guiarme en otra gran experiencia, te amo.”

Cabe destacar que Marcos y Lihu llegaron a la meta entre ovaciones del público espectador pausando el reloj en 44 minutos en una distancia de 1 kilómetro y 800 metros.

Momento en el que Marcos y Lihu llegaron a la meta en Cozumel

Por su parte, Andrea Murguía quien es Directora de “Cruzando Metas” proyecto donde Marcos es conferencista, contó cómo ha sido ver entrenar a padre e hijo con el fin de prepararse para el Oceanman Cozumel 2018.

“Estoy muy orgullosa de los 2 hombres de mi familia, verlos participar juntos es una emoción muy grande. Lihu ha guiado a su papá en la ciudad por muchos años pero ahora, está guiándolo en aguas abiertas (laguna y mar), se cuidan mutuamente, a veces sortean batallas y están pasando más tiempo junto entrenando, Así que no puedo estar más feliz y orgullosa de la valentía de Lihu y la confianza que Marcos deposita en nuestro hijo para dejarse guiar por él a sus 17 a años, en un ambiente que a Marcos le da cierto temor por su inmensidad.”-Comentó.

Finalmente, Lihu Velázquez destacó que como guía tiene que estar al pendiente de que ambos se encuentren bien a lo largo del camino “Fue un evento bastante sencillo ya que mi papá y yo estamos preparados para cosas más fuertes pero a pesar de ello, tuvimos nuestras complicaciones, algunos nadadores se nos encimaban, otros nos pateaban pero yo cómo guía tengo que estar al pendiente de que a ni a mí, ni a mi papá nos pase nada, tengo que ver que él venga bien, yo debo de ir a su ritmo de nado. Sinceramente creo que ser guía sí es un reto, pero cualquiera que se entienda bien con la otra persona, puede serlo". –Dijo.

"No intento nada, logro todo" - Marcos Velázquez.