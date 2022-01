Conoce a los golfistas mexicanos competirán en el torneo amateur latinoamericano

El LAAC (Latin America Amateur Championship), tendrá en su field a cinco jugadores que representarán a la Federación Mexicana de Golf (FMG) y a nuestro país: Luis Carrera, Cristóbal Islas, Alejandro Fierro, Santiago De la Fuente e Isaac Rodea.

Esta gran fiesta deportiva que reúne a los mejores golfistas amateurs latinoamericanos, de acuerdo al World Amateur Golf Ranking (WAGR), se jugará del 20 al 23 de enero, en Casa de Campo, República Dominicana.

Buscan hacer historia en República Dominicana

Luis Carrera Meliá del Estado de México.

Los cinco tricolores buscarán emular la hazaña lograda por Álvaro Ortiz en 2019, levantar el trofeo y jugar dos Majors. Ya que, además del estímulo que significa competir en el LAAC, este campeonato brinda beneficios de ensueño para los jugadores amateur:

El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.

Además, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible.

José Cristóbal Islas Valdespino de Pachuca, hidalgo

Los cinco golfistas nacionales ya están en tierras dominicanas, integran la Delegación Mexicana: el Ing. Fernando Lemmen Meyer, Presidente de la FMG; el Ing. Jorge Coghlan, Vicepresidente de la FMG y Presidente del Comité de Relaciones Internacionales; el Lic. Ricardo Carrillo, Presidente del Comité de Selecciones Nacionales; así como los coaches nacionales, Santiago Casado y José López.

Cabe recordar, que la golfista María José Martínez (+1), terminó la segunda ronda del XVI Abierto Sudamericano Amateur, como sublíder. Posición que comparte con la peruana Daniela Ballesteros; ambas con 145 golpes. Lidera la colombiana María Bohorquez (par), en este torneo que se jugará hasta el 15 de enero en el campo del Quito Tenis y Golf Club.

