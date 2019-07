Conoce a los dos porteros de Atlante que pelearán por la titularidad

La institución azulgrana anunció oficialmente la llegada al plantel del arquero Sebastián Javier Britos Rodríguez; portero con experiencia que tendrá la posibilidad de pelear por la titularidad ante la salida de Gerardo Ruiz y la lesión sufrida en el hombro de Eduardo Bravo.

En los duelos de pretemporada han destacado las actuaciones de Héctor Lomelí y Rodrigo Cerecero, por lo que el director técnico Alex Diego tendrá una carta más bajo los tres palos y consolidar la zaga azulgrana.

Sebastián Britos:

Posición: Portero

Fecha de nacimiento:2 de enero de 1988

Edad:31

Lugar de nacimiento:Minas, Uruguay

Altura:1.84m

Peso:79 kg

Club reciente:Juventud de Las Piedras

Debut:Club Bella Vista (Uruguay), enero de 2010.





Una de las mayores virtudes del arquero es su facilidad para detener tiros desde los 11 pasos y sabe aprovechar muy bien su altura para bajar los centros. Muy seguro de manos y sabe jugar su área y ordenar a los defensas.



Cuenta con experiencia internacional al jugar tanto en la Copa Libertadores con el equipo Cerro de Uruguay, como en la Copa Sudamericana con el equipo de Bolivia, Oriente Petrolero. También jugó en la primera división del futbol de Colombia con el equipo Cortuluá. Desde 2010, año de su debut hasta la fecha ha jugado un total de 150 partidos en equipos de Primera División en su natal Uruguay (Bella Vista, Montevideo Wanderers, Liverpool, Cerro, Tanque Sisley y Juventud de las Piedras, así como Oriente Petrolero en Bolivia y Cortulúa en Colombia.



En su primer día de entrenamiento comentó: “Estoy muy contento con muchas expectativas, ilusionado de pertenecer a un equipo con mucha historia que apuesta en grande, con un grupo muy ilusionado en ascender, espero estar a la altura y darle muchas alegrías y satisfacciones a la afición. Se la calidad de arqueros que han estado en esta institución, es un buen reto en lo personal y han puesto la vara muy alta bajo los tres palos y yo vengo a ganarme un puesto con mucho trabajo y esperando dejar la vara aún un poquito más”, culminó el arquero uruguayo.



Javier Eduardo Ibarra de la Rosa

Posición:volante

Fecha de nacimiento:6 d febrero 1998 , Monclova, Coahuila

Estatura:1:70 mts

Peso: 62 kgs

Debut:16 febrero de 2016



En la media cacha llega al plantel Javier Ibarra, jugador de gran rapidez, que participó en la selección Mexicana sub 17 para el mundial de Chile en el 2015. Proviene de la escuadra de Monterrey en donde jugo desde la sub 15 hasta la fecha.



Debutó en el partido de Copa MX contra Santos Laguna. En el torneo Clausura 2019 anotó 2 goles en 15 juegos disputados, siendo uno de los jugadores más regulares de los regios en la sub 20.



Ibarra a quien le gusta el reguetón y gusta por el juego de “La Pulga” Leo Messi nos dijo: “Estoy muy contento, con una gran ilusión de este proyecto y agradecido con la directica y con el Club por la oportunidad que me están dando. Llego a un equipo de mucha historia, mi papá que es gente de toda la vida en el futbol, me dijo que es un gran Club y quiero venir a marcar historia en Cancún”, finalizó “El Güero”.