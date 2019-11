Conductor de televisión fue “troleado” en vivo

Durante la transmisión de Red Zone en español el presentador Sergio Dipp de ESPN, cayó en una broma leyendo un comentario inadecuado desde sus redes sociales.

Dipp acostumbra mandar saludos durante la transmisión en vivo cada domingo y en la Semana 9 no fue la excepción, aunque no pudo evitar caer en el albur que un aficionado publicara para que éste cayera en la broma.

“Saludos a Lomas Turbas”, leyó Sergio en vivo, a lo que su compañero Eitan Benezra entendió de inmediato y respondió con un contundo "¡No!".

Esta no es la primera ocasión que el presentador está en boca de muchos en redes sociales por algún despiste en una transmisión en vivo, recordando aquella ocasión del famosos “Havin' the time of his life”.

Conductor de Deportes de ESPN.

Tantas veces ha sucedido en trasmisiones en vivo en el que los presentadores deportivos están concentrados en la información que van a proyectar y que no se detienen a analizar los comentarios de los “troles” por lo que te presentamos esos momentos más chistosos de la televisión.

