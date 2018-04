Concachampions: "Sólo queda pelear por el título de Liga", Oribe Peralta

Queda más que claro la frustración en los jugadores del club América después de ser eliminados en las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf a manos del Toronto FC. El delantero y capitán del América, Oribe Peralta confesó que si bien salieron tristes por la derrota, el conjunto azulcrema no cuenta con el tiempo necesario para lamentarse, debido a que el próximo sábado enfrentarán a un rival importante, Monterrey, en la Liga MX, donde tienen la oportunidad de asegurar su pase a la Liguilla.

"Cambiar el chip, ya no tenemos tiempo para lamentarnos, estamos tristes sí, agradecidos con la afición que hoy estuvo apoyándonos al máximo, pero ya tenemos que enfocarnos en lo que viene que al final de cuentas ya no podemos resolver lo pasado", comentó el capitán azulcrema.

Añadió que el cuadro americanista tiene que olvidar el fracaso de esta noche y pensar en el torneo local, en el cual se encuentran en el tercer puesto de la tabla general, y son uno de los clubes favoritos a levantar el trofeo del Clausura 2018.

Finalmente contempló que su equipo perdió la serie ante el cuadro canadiense en la visita que hicieron hace ocho días, donde salieron con una derrota 3-1, la cual no pudieron revertir ante su afición.

"Duele porque no entró, pero realmente el partido lo perdimos de visitantes, tenemos que aprender de esto para la liguilla saber que tenemos que estar más concentrados en lo que queremos".

"No (el arbitraje no tuvo que ver), la verdad fue más por nosotros, manejamos mal el partida de ida sobretodo, entonces por eso no nos alcanzó", finalizó.