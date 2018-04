Concachampions: "Sería el error más grande pensar que ya estamos en una final", Matías Almeyda

El director técnico de Chivas, Matías Almeyda, opinó que la semifinal entre Chivas y New York Red Bulls no está resuelta a pesar de la ventaja, y que confiarse sería un grave error.

Después de ganar este miércoles por la noche en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, Almeyda solicitó mesura, debido a que todavía quedan 90 minutos por jugarse el siguiente martes 10 de abril en Nueva York.

"No, sería el error más grande pensar que ya estamos en una final, somos muy respetuosos de los rivales y este rival es muy duro, si bien no es vistoso, sí es efectivo, va a ser un partido difícil, el triunfo de hoy nos vino muy bien, lo salimos a buscar, pero esta todo abierto, creo que el peor enemigo seria confiarse y no nos caracterizamos por eso, sino todo lo contrario”, declaró Almeyda.