Concachampions: Rodolfo Pizarro pide disculpas al América y a su afición por sus comentarios.

El mediocampista de las Chivas, Rodolfo Pizarro de 24 años de edad, luego de que insultó al América y su afición en los festejos del Título de Concachampions, subió a sus redes sociales un video en el que se muestra arrepentido por las palabras emitidas la noche de la consecución del campeonato que les dio el boleto al Mundial de Clubes.

Rodolfo Pizarro tuvo que disculparse tras lo sucedido en las celebraciones de las Chivas en La Minerva, tras obtener el título de la Concachampions, frente al Toronto FC.

En el evento de los festejos del Título de Concachampions el futbolista de 24 años de edad de las Chivas, Rodolfo Pizarro, le mentó la madre al América; pero el arrepentimiento llegó el día de hoy y el jugador compartió un video en el que pide una disculpa a la afición y al Club América por la manera de expresarse en el festejo rojiblanco.

"Lamento lo sucedido (en la celebraciones), la euforia me rebasó por la rivalidad que existe entre Chivas y América. Reconozco mi error y le pido disculpas a mi club, al club América y a toda su afición", se puede oír en la grabación del jugador rojiblanco.

Rodolfo Pizarro se encontraba con la euforia de haber obtenido el campeonato de la Concachampions con las Chivas y en medio del festejo decidió mandar un mensaje al América. La situación no pasó desapercibida en el Club América y Miguel “El Piojo” Herrera respondió a los comentarios emitidios por el futbolista Rodolfo Pizarro.

“Lo hace escondido, ni la cara da. No me parece, porque se cierra las puertas a un club. Mañana podrá salir qué hay interés y me parece que el chavo quisiera estar en un club que cumple sus condiciones” señalo el Piojo.