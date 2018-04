Concachampions: Rodolfo Cota no estaría en el Mundial de Clubes

El arquero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Rodolfo Cota fue pieza fundamental para que los Rojiblancos se quedaran con el triunfo. Pero no todo son buenas noticias, ya que Cota estaba a préstamo con las Chivas y este torneo acaba el contrato.

Las Chivas tendrían que hacer válida la opción de compra, si es que quieren retener al guardameta. De lo contrario, Rodolfo Cota tendría que regresar a su equipo los Tuzos del Pachuca o se iría a otro equipo. Así que las Chivas quieren seguir con el arquero, tendrán hacer efectiva la cláusula de compra, para que esté con ellos en el Mundial de Clubes de Abu Dhabi a fin de año.

Fue el mismo arquero quien declaró ante los medios de comunicación que no sabía cómo sentirse, ya que su contrato vencía, pero se mantiene contento porque el objetivo era el título internacional y lo obtuvieron.

"La realidad no sé qué se vaya a sentir porque mi préstamo termina y no sé qué es lo que vaya a pasar, pero estamos muy contentos por conseguir un sueño que teníamos todos y que nos trazamos al inicio de temporada, que era levantar un título internacional; desafortunadamente en la Liga ya habíamos quedado fuera, se cumplió un sueño" dijo Cota.

Hace unos meses, el Director Técnico del Rebaño Sagrado, Marías Almeyda, señaló que Pachuca estaba pidiendo 8 millones de dólares para que Cota se quedara con las Chivas. Ante los medios, Cota declaró que valdría la pena que Chivas hiciera el gasto.

"Vale la pena que Chivas haga el esfuerzo, porque se termina mi préstamo, yo creo que ellos son los encargados de ese tema, que si me pueda quedar, o no sé qué tenga Jesús Martínez preparado para uno, la realidad no he hablado con él, no sé tampoco lo que se piense o quiera de mí" relató Rodolfo Cota.