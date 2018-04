Concachampions: Policías agreden a jugadores del América al final del encuentro en Toronto

Al finalizar el primer tiempo, en el descanso del encuentro entre Toronto y el América, algunos futbolistas de las Águilas fueron protagonistas de empujones con algunos policías del estadio, situación que no le pareció a Miguel Herrera al final del partido en donde su equipo se vio superado 3-1 por los de la Major League Soccer.

'Piojo' no comprende la mala actitud de los elementos de seguridad hacia sus jugadores y aseguró que el personal de la Concacaf observó cómo surgió el acontecimiento.

"La verdad es que me parece una ciudad espectacular, también me sacó de onda que la policía de una ciudad tan tranquila y segura se comportara de esa manera. No nada más lo puedo decir yo, la gente de Concacaf lo vio, no es condicionar nada, ellos van a llegar a México y saben que estas cosas no pasan, ha habido momentos de calentura y la policía no se mete a golpear a nadie”, declaró en conferencia de prensa.