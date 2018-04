Concachampions: Para Miguel Herrera es un fracaso por no conseguir el objetivo

El director técnico del América, Miguel Herrera, no hace menos lo sucedido el martes por la noche, la eliminación del conjunto azulcrema de la Liga de Campeones de la Concacaf es un fracaso que cala en la plantilla del América. Pero ahora se enfocarán de lleno en la Liga MX con un panorama positivo y ahí estarán en busca de cumplir el objetivo trazado después de lo sucedido en el estadio Azteca.

“Considero que el partido lo iniciamos bien, estoy frustrado por no conseguir el objetivo, pero tranquilo porque el equipo lo intentó por todo lados. Este es un fracaso porque no pudimos conseguir el objetivo”, declaró.

La carencia de contundencia frente a las claras oportunidades que se les presentó a los jugadores del América no es un punto que le preocupe al estratega azulcrema, pues se mostró satisfecho con las cantidades de llegadas a la portería del rival y mencionó el buen desempeño de Alex Bono.

“La verdad es que estamos creando oportunidades muy claras y no concretamos. Lo importante es que tenemos muchísimas llegadas y si no fuera así me preocuparía. Hoy el portero se negó para que metiéramos los goles en el tiempo que los necesitábamos”.