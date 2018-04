Concachampions: Listos los horarios de la final entre Chivas y Toronto

Este jueves la Concacaf publicó oficialmente los horarios para los duelos de la final de la Concachampions que jugarán Chivas y el Toronto FC.

Después de que el mismo martes se hizo oficial que la edición 2018 de la Concachampions se decidirá en el Estadio Akron del Guadalajara, el organismo rector del futbol de la zona notificó que la ida que se jugará el 17 de abril en el BMO Field de Toronto, será a las 19:15 horas del centro de México.

El partido de vuelta en donde saldrá el campeón y el representante de la Concacaf para el Mundial de Clubes 2018 se disputará el 25 de abril en el Akron a las 20:30 horas.

El enfrentamiento entre los dos conjuntos, Chivas y Toronto, será complicado. Cabe resaltar que hay desventaja para el Rebaño Sagrado porque tendrá bajas importantes en la ida al no contar por suspensión con Edwin Hernández, Rodolfo Cota, y Jair Pereira.

Hoy jueves Chivas se encuentra en Tijuana, para jugar mañana viernes contra Xolos correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2018 de la Liga MX. Después el Rebaño viajará a Guadalajara para el domingo trasladarse a Toronto y disputar el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

¡40 millones de Rojiblancos estamos listos! pic.twitter.com/fn9CsTdJsv — CHIVAS (@Chivas) April 12, 2018

Chivas venció al New York Red Bulls

El cuadro de las Chivas logra su pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF (Concachampions) luego de empatar a cero goles ante el New York Red Bulls de la MLS.

Una primera mitad en la que ambos equipos no se hicieron daño, siendo un partido disputado en medio campo y con pocas oportunidades generadas por ambos planteles, New York Red Bulls salieron muy intensos para buscar el gol que les diera vida en la serie para buscar el pase a la Final de Concachampions, pero no pudo ser certero y atinado a la hora de acercarse al arco de Chivas.

Los dirigidos por Matías Almeyda jugador un encuentro con cautela y con efectividad en la zona defensiva, ya que el cuadro de Red Bulls tuvo la pelota en la primera mitad pero no pudo generar el suficiente peligro para inquietar el marco defendido por Rodolfo Cota.

Para la segundad parte del encuentro de la Semifinal de Conchampions el equipo de la MLS intentó atacar por los diferentes sectores de la cancha, pero con el pasar de los minutos las ideas se fueron nublando y no tuvieron llegadas claras para lograr el ansiado gol que les diera la oportunidad de llegar a la definición desde el manchón penal.

La desesperación se hizo presente en el conjunto de los New York Red Bulls, ya que por más intentos no lograron perforar la cabaña de las Chivas, que con la ventaja de 1-0 que obtuvieron en la ida de la Semifinal de Liga de Campeones de CONCACAF (Concachampions) lograron obtener su tan ansiado boleto a la final del certamen.