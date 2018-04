Concachampions: El emotivo video de Chivas previo a la Final

Esta noche se juega la Final de Vuelta en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde la Chivas enfrentarán al Toronto FC, donde las Chivas esperan ampliar la ventaja global y acceder al Mundial de Clubes, para poner en alto a México.

La Final de esta noche ha generado opiniones divididas en México, ya que mientras unos dicen que las Chivas están poniendo en alto el nivel futbolístico de nuestro país, otros señalan que su desempeño es completamente ajeno a lo que pase en el nivel de la Liga MX,

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que las Chivas digan que juegan por México, así que a través de sus redes sociales subieron un emotivo video en el que se motiva a los jugadores para la Final de esta noche.

Posteriormente, se escucha en el video que hoy Chivas se “la partirá” por México.

“Hoy nos la vamos a partir como millones se la parte a diario. Hoy nos vamos a unir, como lo ha hecho el pueblo en las buenas y en las malas. Hoy saldremos a derrotar, no sólo al rival, sino a todos aquellos que piensan que un mexicano no puede y no debe estar en lo más alto de un continente” continúa en el video.