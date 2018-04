Concachampions: "Conseguiremos la remontada, tenemos gran experiencia", Michael Bradley

En Toronto FC se encuentran tranquilos con el marcador que sacaron la semana pasada de 1-2 a favor de Chivas en el partido de Ida de la Final de Concachampions. Para ellos no hay imposibles y confían en la remontada frente al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

Cabe destacar que el campeón de la MLS cuenta con experiencia de estar abajo en el marcador y se ha visto obligado a reponerse, lo que han logrado en varias ocasiones en los últimos años.

"Más que un juego en particular, tenemos un grupo que ha tenido grandes experiencias en los últimos años. Hemos jugado finales, hemos estado adelante, en desventaja, jugando al borde de un resultado. Tenemos gran experiencia en momentos como éste y vamos a pararnos en el campo e ir por ello. Chivas está adelante, es medio tiempo y sabemos lo que tenemos que hacer para levantar el trofeo. Vamos a ir por ello con toda nuestra experiencia y la pasión, el orgullo de nuestro club, nuestra ciudad. Nos pararemos en el campo sabiendo que puede ser una noche especial", señaló, Michael Bradley .

En Toronto se han dado la tarea de estudiar al Guadalajara y están conscientes que no deben desesperarse en el encuentro ya que la ventaja es mínima y cuentan con suficiente tiempo para remontar el marcador.

Finalmente se le cuestionó a Bradley sobre cuál Liga es mejor, pero no supo responder pues no ha militado en el futbol mexicano.

"No lo sé. Nunca he jugado en la Liga MX. Siento mucho respeto por la Liga y los jugadores. Al final este torneo no determina qué Liga es mejor. Cuando eres un competidor, buscas ganar en el campo y quieres dar todo para tener la oportunidad de jugar grandes partidos y levantar trofeos. Para nuestro equipo, este trofeo ha sido la oportunidad de ganar un torneo prestigioso y nada más que eso", concluyó.