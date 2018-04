Concachampions: Chivas empata 0-0 con los New York Red Bulls y avanza a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF (Resumen).|

El cuadro de las Chivas logra su pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF (Concachampions) luego de empatar a cero goles ante el New York Red Bulls de la MLS.

Una primera mitad en la que ambos equipos no se hicieron daño, siendo un partido disputado en medio campo y con pocas oportunidades generadas por ambos planteles, New York Red Bulls salieron muy intensos para buscar el gol que les diera vida en la serie para buscar el pase a la Final de Concachampions, pero no pudo ser certero y atinado a la hora de acercarse al arco de Chivas.

Los dirigidos por Matías Almeyda jugador un encuentro con cautela y con efectividad en la zona defensiva, ya que el cuadro de Red Bulls tuvo la pelota en la primera mitad pero no pudo generar el suficiente peligro para inquietar el marco defendido por Rodolfo Cota.

Para la segundad parte del encuentro de la Semifinal de Conchampions el equipo de la MLS intentó atacar por los diferentes sectores de la cancha, pero con el pasar de los minutos las ideas se fueron nublando y no tuvieron llegadas claras para lograr el ansiado gol que les diera la oportunidad de llegar a la definición desde el manchón penal.

Chivas empata a cero goles en su visita a los New York Red Bulls y avanza a la Final de la Concachampions

La desesperación se hizo presente en el conjunto de los New York Red Bulls, ya que por más intentos no lograron perforar la cabaña de las Chivas, que con la ventaja de 1-0 que obtuvieron en la ida de la Semifinal de Liga de Campeones de CONCACAF (Concachampions) lograron obtener su tan ansiado boleto a la final del certamen.

Ahora las Chivas esperarán a su rival de la serie entre el América de la Liga MX y el Toronto FC de la MLS, quienes se estarán disputando el pase a la Final de la Concachampions en el Estadio Azteca. Con el empate obtenido el cuadro de Guadalajara recibirá el partido de vuelta en casa en la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF (Concachampions).