¿Con quién fichará Jonathan Dos Santos?, México impactado por su nuevo destino

El destino a corto plazo para Jonathan Dos Santos está claro, ya no seguirá en Los Ángeles Galaxy para el próximo año, pero ¿qué se sabe sobre su nuevo fichaje?

En La Verdad Noticias te recordamos que el hermano de Giovani dos Santos con 32 años de edad no tiene actualmente equipo, ya que no renovó contrato con LA Galaxy.

Anteriormente te contamos que Jonathan impactó con estremecedora foto; sin embargo, ahora te diremos cual podría ser su destino para terminar este 2021.

¿En dónde está Jonathan Dos Santos?

El futbolista publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto que deja ver cuál es su destino actual para finalizar este año, se trata de Miami, Florida, donde al parecer estará un buen rato de vacaciones, o al menos eso se piensa, ya que, podría estar tomando un buen descanso de la Major League Soccer (MLS).

Aunque, muchos han interpretado esta revelación como una insinuación al Inter de Miami, el cuál tiene como presidente a David Beckham y es actualmente un equipo lleno potencial para el futuro, ¿tú qué opinas?

¿Cuánto mide de estatura Jonathan Dos Santos?

Mide 1.75 metros y pesa 71 kilogramos, actualmente no tiene equipo, aunque si se considera como un jugador de la Selección Nacional de México, donde ocupa el número 10, aunque por el momento no se sabe si será o no convocado para llevar al Tri a Qatar 2022.

