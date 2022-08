Con este emotivo vídeo Carlos Rivera recordó a su papá

Carlos Rivera está teniendo días difíciles después de que el pasado lunes se anunció que su familia tuvo una pérdida irreparable.

Motivo por el que el cantante se encuentra afectado y lo ha manifestado a través de sus redes sociales en las que compartió su sentir al respecto.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el pasado 27 de agosto se reveló que el padre del cantante Carlos Rivera falleció en Huamantla Tlaxcala, y desde entonces el cantante sólo ha hablado en una ocasión sobre el suceso, aunque se ha expresado en redes sociales acerca de su sentir.

Con este emotivo vídeo Carlos Rivera recordó a su padre

El cantante recordó a su padre con este emotivo video

Tras despedirse de él en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje muy largo en el que expresó que jamás estuvo preparado para despedirlo, pues además de todo era su mejor amigo y su fan número uno, el cantante dejó en claro cuánto quería a su padre.

Sin embargo, esta vez lo ha confirmado una vez más al publicar un emotivo vídeo en el que se le ve abrazar a su padre mientras suena la canción La luna del cielo, mismo que el cantante compartió en sus historias de Instagram.

El vídeo fue grabado por uno de sus fans y compartido originalmente en una cuenta de admiradores del cantante, el clip de 16 segundos se puede ver un abrazo entre Carlos y su papá además de un beso en la mejilla.

En la estrofa que se escucha en el vídeo dice “Cuando te vayas tienes que prometerme que en la luna del cielo tú te convertirás, cuando estés lejos hazme sentirte cerca con un soplo de viento. Me podrás abrazar, nuestro pacto será. Yo estaré bien, aquí me quedaré. Tal vez me mires y me escuches también”.

¿De qué murió el papá de Carlos Rivera?

José Gonzalo Rivera padre de Carlos Rivera

José Gonzalo Rivera Ramírez es el nombre del padre del cantante que interpreta Recuérdame, y de quien fue informado su lamentable fallecimiento el pasado lunes por medio de las redes sociales del municipio de Huamantla en Tlaxcala de donde son originarios ambos. En el comunicado se podía leer:

"Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él, y por supuesto, a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida".

Las causas de la muerte del padre del cantante fueron, según se dijo, un infarto y aunque recibió la atención médica requerida no se pudo hacer nada para salvarle la vida .

