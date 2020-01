Con el “Tecatito” Corona, el Porto sufre para ganarle a Gil Vicente

/img/2020/01/29/con_el_xtecatitox_coronax_el_porto_sufre_para_ganarle_a_gil_vicente.jpg

El mexicano Jesus el "Tecatito" Corona vio actividad todo el partido cuando su equipo el Porto jugó en contra de Gil vicente, ganaron 2-1 por la décima octava jornada del torneo de la liga de Portugal, y vaya que no la vieron nada fácil, ya que al final se les complicaron las cosas.

Con Corona durante los 90 minutos en el terreno de juego, Porto vino de menos a más para vencer 2-1 a Gil Vicente por la décima octava jornada del torneo de liga de Portugal. Al minuto 45, Sandro Lima adelantó a la visita, pero un minuto después lo igualó Iván Marcano y al 57, Sergio Oliveira aseguró el triunfo de los “Dragones”, quienes aún están como sublíderes a siete puntos del Benfica, que tiene 51; mientras Gil Vicente se quedó en la novena posición con 22 unidades.

El "Tecatito" Corona jugó los 90 minutos.

Realmente la primera media hora del encuentro fue muy pareja, aunque los de casa empezaron a inclinar la cancha teniendo la pelota en su poder y con unos cuantos disparos que no causaron peligro. AL cierre del primer tiempo en el 45, un contragolpe de Gil Vicente produjo un centro en solitario para el testarazo de Oliveira, que Agustín Marchesín no corrió con mucha suerte y no pudo evitar el gol.

Inmediatamente ya en el tiempo de compensación los anfitriones reaccionaron y un largo servicio a segundo poste fue contactado por Marcano, para irse 1-1 al descanso. Los minutos de inicio del segundo tiempo fueron dominio del cuadro de Sergio Conceição, hasta que Oliveira le pegó al poste más alejado del guardameta para tomar la delantera en el marcador.

15' João Afonso Cartão amarelo / Yellow card / Tarjeta amarilla #FCPorto |0-0| #GVFCFCP — FC Porto (@FCPorto) January 28, 2020

Un zapatazo desviado de Lourency fue lo más que pudo hacer el conjunto de Vítor Oliveira, ya que al 72, Afonso dejó con uno menos a su equipo, el cual ya no tuvo la capacidad de rescatar un punto del estadio Do Dragao. El silbante Rui Oliveira amonestó a Sergio Oliveira por los locales y a Sandro Lima por la visita, además de que expulsó al 72 por doble tarjeta preventiva a Joao Afonso.

