Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- El combate entre Floyd Mayweather y el peleador del UFC, Conor McGregor, está dando mucho de que hablar, pues ya falta menos para el encuentro pero lo que más llama la atención es que muchos dudan que el irlandés pueda darle batalla al campeón estadounidense, al grado que comparan la técnica de McGregor con Don Ramón. No obstante Conor McGregor continúa su proceso de preparación para estar listo el próximo 26 de agosto frente a Floyd Mayweather Jr., sin embargo, la técnica que ha mostrado no es bien vista por algunos especialistas y medios de comunicación.

Comparan la técnica de McGregor con Don Ramón

Te puede interesar

El irlandésen donde muestra sus dotes en el boxeo, tras esto usuarios de redes socialesde la técnica de McGregor con, cuando ésteen la icónica serie. Para este encuentro que muchos ya han llamado como el 'Combate del siglo',, ganará dos veces menos que lo que embolsará el pugilista estadounidense el próximo mes en Las Vegas, Nevada . Chequen esta joya de creación: