¿Cómo llegaron los Eagles y Patriots a Minnesota?

Los protagonistas de la edición 52 del Super Bowl 2018, llegaron a la ciudad sede donde se disputará la gran fiesta del futbol americano.

Fue el domingo cuando los Eagles de Philadelphia partieron desde Pennsylvania donde sus aficionados se despidieron de ellos con ovaciones y mensajes de aliento pese a la lluvia mientras que otros tantos los recibieron en Minnesota a su arribo.

Este será el tercer ‘Super Tazón’ de su historia y la última vez que llegaron a uno fue contra el mismo rival y el resultado no fue favorable.

Por su parte, los Patriotas de New England se despidieron de sus aficionados en medio de un tradicional rally fuera de The Hall en Patriot Place donde estuvieron presente las Cheerleaders de los New England Patriots quienes regalaron camisetas y obsequios.

La reunión también contó con la presencia del presidente y gerente general de Patriots, Robert Kraft, el entrenador principal de los Patriots, Bill Belichick, los capitanes de los equipos Tom Brady, Devin McCourty, Matthew Slater , así como el receptor abierto Danny Amendola.

El quarterback Brady, el más laureado de la historia, fue el último de los jugadores que se dirigieron a la afición de los Patriots para darle las gracias por su apoyo. “Nos queda un partido y vamos a intentar ganarlo por vosotros. Os amamos, ¡vamos Patriots!”, gritó ante el júbilo de toda la gente.

Posteriormente el equipo viajó al T.F Green Airport donde los esperaba el avión oficial de los Patriotas para dirigirse rumbo a Minnesota, la ciudad donde se disputará el gran encuentro.

De esta manera empieza la cuenta regresiva para el arranque del SuperBowl LII a disputarse el próximo domingo 4 de febrero.