¿Cómo afectará la luna nueva del 21 de enero a los signos del zodiaco?

Los astrólogos tienen para ti las mejores predicciones de los horóscopos. El día 20 de enero el sol ingresa al signo de Acuario y el 21 tiene lugar la Luna Nueva en este signo, por lo que será ideal para otorgarle un toque de autenticidad a nuestra vida.

El 22 de enero se celebra el Año Nuevo Chino. Este año corresponde al Conejo, un animal que simboliza la suerte. Por lo que se previenen cosas maravillosas para todos los signos del zodiaco, el color de esa semana corresponde al rosa, ya que ayuda a suavizar los conflictos y entrar en la energía del amor incondicional gracias a ser una mezcla entre el rojo y el blanco.

Los signos de aire, géminis, libra y acuario, gozarán de seducción, ya que Venus, el planeta de las relaciones y los placeres, sigue transitando por el signo de acuario, y ésto le da un toque único a estos temas.

Hoy en La Verdad Noticias te presentamos los horóscopos para la Luna Nueva en Acuario.

Así afecta a los signos del zodiaco la Luna Nueva

Aries

Tal vez tu vida no lleve el rumbo que deseas, Júpiter reparte suerte allí donde se encuentre y en este momento se encuentra transitando por tu signo, así que ten en claro que vas a salir adelante. Cuanto más realista y directo seas en tus relaciones, más malentendidos y desilusiones te evitarás.

Tauro

Siempre con los pies en la tierra. Estos días date chance de soñar, dejarte llevar por tus emociones y ser guiado por tu intuición para acertar plenamente. Te resultará sencillo ver el lado positivo de cualquier situación y tal vez te mostrarás dispuesto a perdonar y olvidar.

Géminis

El Cosmos está contigo. El planeta Marte en tu signo ¡Por fin directo! te llenará de energía y entusiasmo, y con la Luna Nueva tendrás todo a tu favor en lo profesional. El amor y la conquista serán un juego que disfrutarás a tope.

Cáncer

No te pongas triste si tus planes no se están cumpliendo, porque la Luna Nueva transmite esta energía renovadora y de nuevos comienzos, así que las cosas van a cambiar. No te rindas. Trata de alejarte de las tensiones e intenta ser práctico para evitar cualquier tipo de disgusto.

Leo

Piensa en grande, Leo, porque estás recibiendo la energía de los fabulosos aspectos del planeta de la suerte, Júpiter, y toda meta que te propongas la lograrás. La armoniosa energía que transmite la Luna Nueva te hará la vida más sencilla y la suerte estará de tu lado.

Virgo

Con esta luna lograrás sentirte renovado. Tu capacidad de renovación carecerá de límites.Te esperan muchos éxitos en el ámbito profesional, tus esfuerzos se verán recompensados. Puedes iniciar algo nuevo que te haga sentir feliz.

Libra

Algo de tu interés se puede complicar, pero no vas a permitir que el desánimo pueda contigo. Ármate de paciencia, sin ir contracorriente, espera las nuevas oportunidades que llegarán. La energía de la Luna Nueva favorece el amor y trae soluciones para aquello que te preocupa.

Escorpio

La Luna Nueva te protege y te ofrece un buen momento para realizar planes a futuro. La suerte jamás te da la espalda y tendrás la sensación de que la vida se pone más fácil para ti. Olvídate del pasado, vas a salir ganando con todo aquello que dejarás atrás

Sagitario

Aunque te parezca que todo se ponga en tu contra, sabes que siempre sales adelante, Sagitario. Confía en ti y haz las cosas como tú sabes hacerlas. La luna en tu signo (hoy 17 de enero y mañana 18), te ayudará a recuperarte de los momentos difíciles y volver a ser feliz.

Capricornio

Aprovecha los últimos días del Sol en tu signo, pues la suerte te sigue sonriendo. Mercurio en tu signo contribuye a que te abras y conectes con la gente. Es un excelente momento para hacer amigos nuevos. El 19 y el 20 son tus días mágicos.

Acuario

¡Felicidades! El día 20 el Sol ingresa a tu signo y su energía iluminará tu vida. Además, la luna nueva en tu signo abrirá puertas que te harán muy feliz. Aprovecha que Venus continúa en tu signo, seguirás con ese atractivo especial que atraerá muchas personas. Aprovecha.

Te puede interesar: Signos zodiacales que son almas gemelas ¡tienen que estar juntos!

Piscis

Días muy favorables para poner en marcha algún proyecto o idea que tengas en mente. No renuncies a tus sueños, están más cerca que nunca. La Luna Nueva despejará tus dudas y te invita a dejar tus dudas y a lanzarte por lo que deseas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado!