Comité Olímpico a punto de cancelar juegos de Tokio 2020 por Coronavirus

Dick Pound, el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional (COI), informó que en tres meses se dará a conocer si se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ésto debido al riesgo de pandemia que se ha desatado por el brote del coronavirus, por lo que indicó se tiene previsto "una ventana de tres meses" para decidir el futuro de la justa olímpica a disputarse en Japón.

El Comité Olímpico Internacional está analizando la situación

El COI reconoció los grandes riesgos que enfrentarían

En una entrevista realizada por la Associated Press que recoge Europa Press, Dick Pound, miembro del COI desde 1978, no quiso alarmar a todos los aficionados que tienen el sueño de asistir a los juegos de Tokio 2020, sin embargo, reconoció los grandes riesgos que afronta el magno evento a celebrarse el próximo 24 de julio.

El brote del Coronavirus se está expandiendo de manera descontrolada

"Esta es la nueva guerra y tienes que enfrentarla. Diría que la gente tendrá que preguntar: "¿Está esto bajo el control suficiente para que podamos confiar en ir a Tokio, o no?", se cuestionó el miembro distinguido del COI.

Los Juegos de Tokio 2020 no cambiarían de sede

Cabe destacar que desde el inicio de la era moderna de los Juegos Olímpicos en 1896, la justa deportiva solamente ha sido cancelada durante las Guerras Mundiales, por lo que este nuevo hecho podría convertirse en algo insólito en toda la historia en caso de cancelarse los juegos de Tokio 2020.

Japón está sufriendo una posible pandemia

"Es una gran, gran, gran decisión y no podemos tomarla hasta que tengamos datos fiables en los que basarnos. Simplemente no se pospone un evento del tamaño y la escala de los Juegos Olímpicos de esta manera (...) En realidad no podemos decir qué haremos en unos meses. Mudarse a otra ciudad es una opción que parece "poco probable". Mover el lugar es difícil porque hay pocos sitios en el mundo capaces de preparar las instalaciones en ese corto periodo de tiempo", detalló.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en riesgo

