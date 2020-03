Comentarista de Televisa Deportes habla sobre su despido VIDEO

Luego de que se diera a conocer de maner oficial el despido de Raoul “Pollo” Ortiz, ex comentarista de Televisa Deportes, salida que generó una gran controversia y que en esta ocasión el presentador deportivo al fin reveló las verdaderas razones de su salida.

Durante un Instagram live junto con Omar Zeron, periodista de La Octava Sports, para la primera edición de "Cepillados", “El Pollo” habló sobre algunos aspectos de su vida profesional y por primera vez comentó sobre su salida de Televisa.

Ortiz salió del aire por recorte de personal

“No me lo esperaba. Me llamaron para una cita un sábado en la mañana. Me dijeron que estaba fuera. Pedí explicaciones, no me las quisieron dar. Argumentaron cosas muy absurdas", aseguró Ortiz en un live de Instagram de La Octava Sports.

El conductor fue despedido tras la fusión

Es importante recordar que el “Pollo” fue despedido antes de que Televisa Deportes se terminó de fusionar con la televisora Univisión, hecho que obligó a la empresa a realizar un desafortunado recorte de personal. "Gracias a todas y cada una de las personas que trabajan en Grupo Televisa. Dejo grandes profesionales y mejores amigos", escribió Ortiz luego su despido.