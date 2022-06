Comentarista de Fox Sports fue despedido por llegar borracho

Uno de los momentos más virales de la televisión deportiva mexicana es el día que, Juan Carlos Gabriel de Anda, se presentó ebrio en un programa de Fox Sports y este incidente le costó su salida de la empresa.

Poco después de ese suceso desapareció del importante canal de televisión y es ahora, a años de distancia, que el entonces panelista de La Última Palabra confirmó que estaba en estado inconveniente.

Durante una entrevista concedida para su amigo Jorge "Burro" van Rankin, De Anda aceptó que esa aparición borracho le costó el trabajo en Fox Sports, pero asegura que no se arrepiente de lo sucedido.

Juan sale de Fox Sports y llega a ESPN

Sin embargo, Juan Carlos se dice sin arrepentimientos e incluso defiende que ese incidente no puede manchar su trayectoria en los medios, recordando que después estuvo en ESPN, con otros altercados.

“Eso sí, déjame decirte algo, no existe un solo güey en toda la televisión deportiva que haya sido antes un futbolista que 'ni fu ni fa', que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco años haya estado en todos los programas de Fox Sports”.

Entrado en confesiones, Gabriel de Anda recordó el programa Futbol para Todos, en el que compartía pantalla con Jean Duverger y Faisy, asegurando que llegaban ebrios porque era "lo divertido", dejando entrever que aquel incidente de La Última Palabra no fue aislado.

“Era cagado llegar pedo a hacer el show”

"Yo estuve en un programa con Faisy y Jean Duverger en el que era cagado llegar pedo a hacer el show o llegar bien pinche crudo para ser desmadrosos", aseguró el exjugador según informa Medioo Tiempo.

"Yo hacía cinco programas al día y no me arrepiento de haber llegado pedo aquella vez porque yo estaba ahí físicamente, pero mentalmente había renunciado desde mucho antes. A mí no me volvía loco estar en la televisión que es por lo que muchos matan".

