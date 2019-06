Combate Quintana Roo en lucha Grecorromana

En las actividades de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 de la disciplina de Luchas Asociadas que se desarrollan en el Centro de Convenciones de Chetumal, Quintana Roo combatirá en la fase 1 de esta modalidad.

Entre los 3 tatamis instalados para la competencia, este día se realizaron 153 combates entre los participantes de las diferentes categorías y divisiones para definir a los que pasan a la ronda de semifinales que tendrán verificativo durante la jornada de la tarde para conocer a los medallistas.

Quintana Roo participa con un equipo de 8 atletas integrado por:

Cadete -51kg, Christian Rafael Chan Poot

Cadete -65kg, Jairo Juvencio Kupul Ku

Cadete -80kg, Ángel Gabriel Castaño Ortiz

Cadete -55kg, Andrés Ordoñez Chi

Cadete -71kg, Diego Jahir Flores Canché

Sub 15 -52kg, David Emanuel Villareal Franco

Sub 15 -44kg, Luis Fausto Góngora Villagrán

Sub 15 -62kg, Carlos Emanuel Pinto Aguilar

Para el día sábado se realizará la fase 2 de esta modalidad y será también el cierre de la disciplina de esta justa nacional.