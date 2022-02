Colombia fue derrotada por una Argentina que se corona invicta ¿Cómo pasó? Foto: informador.mx

Colombia tal vez nunca podría llegar a Qatar 2022, y es que como lo predijo la afición, era muy probable que no pudiera vencer a Argentina, y así fue, ¿cómo quedó el marcador?

En La Verdad Noticias te revelamos que el partido entre estas dos selecciones se llevó a cabo el pasado 1° de enero de 2022 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Anteriormente te contamos sobre la masacre en el país de La Tricolor; sin embargo, ahora te diremos cómo cada vez más se aleja del sueño mundialista.

Colombia vs Argentina ¿Cómo terminó el juego?

Partido de fútbol. Foto: antena2.com

El partido estuvo reñido, la Selección de Scaloni logró derrotar a Los Cafeteros con un 1-0, siendo Lautaro Martínez el protagonista de la anotación que dejó invicta a su escuadra frente a la contraria desde el minuto 28.

Con esta derrota y a solo dos jornadas más de juego, para La Tricolor será casi imposible clasificar a la Copa del Mundo, aunque para la Selección de Lionel Messi las cosas son distintas y es que con esta victoria suma 10 empates, 19 triunfos en 29 partidos.

Cabe mencionar que Colombia no ha brillado en sus últimos 7 partidos, pues, no solo llevaba 3 empates y 4 derrotas, sino que no ha logrado ni siquiera anotar en estos juegos un solo gol.

¿Cuándo volverá a jugar La Tricolor?

La Tricolor. Foto: co.marca.com

El 24 de marzo de 2022 en el Estadio El Campín y lo hará contra Bolivia, en una fecha de las Eliminatorias de la Copa del Mundo, por ahora, ni la planilla de los dos equipos ni la hora del juego se han revelado, así que se tendrá que esperar un poco más para saber qué estrategia usarán Los Cafeteros para ganar su próximo partido.

