Colby Covington llamó pedazos de m$%?&@ a compañeros de la UFC

El ex campeón de la UFC, Colby Covington ya no pertenece al Top Team estadounidense de Dan Lambert, el ex campeón interino de peso welter de UFC se está quemando la tierra en varios luchadores de su antiguo gimnasio y ha llamado a varios de sus excompañeros que son pedazos de mierda y escorias de la tierra compañeros de equipo.

Covington anunció el miércoles que había salido del equipo con sede en Coconut Creek, Florida, después de ser reclutado por primera vez para entrenar allí fuera de la universidad. Antes de su salida, Covington había participado en una guerra de palabras muy pública con varios de sus compañeros de equipo, especialmente el contendiente compañero de peso welter Jorge Masvidal y el ex campeón interino de peso ligero Dustin Poirier.

Colby Covington se quejó de sus compañeros

Según Colby Covington, ambos peleadores hicieron constantes quejas a Lambert, lo que solo agravó aún más una situación ya volátil dentro del gimnasio.

"Mucha gente era sensible, a saber," Doufus "Dustin y" Street Judas” Masvidal", dijo Covington a MMA Fighting.

Te puede interesar: Colby Covington asegura que la UFC le tiene miedo

Colby Covington insultó a sus ex compañeros de equipo

Mencionó que tenían sentimientos, no querían pelear contra él y preferían ir a llorar con Dan Lambert y rogarle que proteja sus preciosos sentimientos

Declaró que está en el negocio de hacer dinero, en el negocio de Colby Covington y que eso es lo más importante para él.

Colby Covington ya no pertenece al American Top Team

Comentó que él es Colby Covington Inc. Y ahora no estoy afiliado a un equipo y será su propio equipo.

Lambert finalmente les dijo a todos los que estaban entrenando en el American Top Team que la conversación basura debía detenerse a menos que dos de ellos estuvieran programados para enfrentarse. Hacer caso omiso de la regla podría llevar a la expulsión del equipo, pero eso no impidió que Covington y Masvidal continuaran su guerra de palabras hostil.