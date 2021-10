Club América teme que la lesión de Emanuel Aguilera sea de gravedad

El Club América está en alerta mientras espera los resultados médicos sobre la lesión de su defensor, Emanuel Aguilera. Los estudios revelarán qué tan grave fue el daño físico del jugador, que lo dejó fuera del pasado Clásico Capitalino contra los Pumas de la UNAM en el Apertura 2021 de la Liga MX.

Después de la lesión, las Águilas le darán descanso a sus jugadores este lunes y martes antes de la llegada de la Fecha FIFA, donde sostendrán un partido amistoso para no perder el ritmo de juego, mismo que no jugaría el central argentino.

El Club América sufrirá una baja importante si Aguilera se encuentra en gravedad. Por lo que de acuerdo con César Caballaro, de ESPN, en el Nido de Coapa existe cierta preocupación por el estado de salud del futbolista, quien presentó una lesión muscular que no le permitió jugar el domingo.

Emanuel Aguilera estará alejado de la cancha

En los siguientes días se dará a conocer los resultados médicos del jugador/Foto: Soy Fútbol

Por la lesión muscular en la pierna derecha, Emanuel Aguilera que fue renovado por el América a finales de 2020, tendrá que mantenerse alejado de la cancha, mientras que será sometido a exámenes médicos para determinar si podría seguir jugando en los siguientes partidos.

Ante esto, como mencionamos en La Verdad Noticias, el cuerpo técnico de las Águilas lo mantendrá entre “algodones” para no agravar su problema. No obstante, esperan que esto solo sea una molestia muscular menor y que el argentino esté listo para el partido contra el Atlético San Luis dentro de once días en el Alfonso Lastras.

Club América se prepara para sus siguientes partidos

El equipo de las Águilas esperan que la baja de Aguilera no afecte en sus siguientes partidos/Foto: CA

El América ya se prepara para sus siguientes partidos, puesto que el viernes jugará un amistoso en los Estados Unidos, de nueva cuenta contra los Pumas de la UNAM, partido para el que no será considerado Aguilera.

Después de San Luis, el Club América tendrá un calendario sumamente complicado en el cierre de torneo, pues se enfrentará a Santos, Cruz Azul, Rayados y los Tigres de la UANL, además de jugar la Final de la Concachampions contra el Monterrey. Por lo que esperan que la ausencia de Aguilera no sea tan prolongada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!