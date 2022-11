Club América comenzará a apostar por formar jugadores en vez de comprarlos

Raúl Herrera busca forjar jugadores con carácter competitivo y ganador.

El Club América se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la escena del fútbol en México y todo gracias a los exitosos jugadores que forman y han formado parte de sus filas como Memo Ochoa, Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves “Zague”, entre otros.

Sin embargo, tampoco se puede negar que “Las Águilas” son conocidas por extender contratos a jugadores extranjeros. Bajo este contexto, Raúl Herrera, actual director de las Fuerzas Básicas, busca forjar elementos que destaquen por su desempeño en la cancha.

Los entrenamientos buscan resaltar el talento de los jugadores.

“Antes era así, pero no me tocó. Me dieron todo para hacerla más importante la cantera, ese proyecto se reforzó con Fernando Ortiz en el primer equipo y algunos debuts para demostrarnos que también se mira hacia abajo”, declaró Raúl Herrera en entrevista exclusiva para El Universal Deportes, misma que La Verdad Noticias trae para ti.

Raúl Herrera busca ganarse la confiaza de la aficción

El DT busca ganarse la confianza de los aficionados.

Tal vez no lo recuerdes pero la llegada de Raúl Herrera a la dirección técnica de las Fuerzas Básicas en 2020 estuvo inmersa en la polémica debido a la desconfianza de los aficionados, quienes creían que el español no daría la talla al reemplazar a Alfredo Tena.

“Tenemos el apoyo de la Primera División, de la directiva. La afición puede estar tranquila porque nosotros no vamos a dejar de hacer los mismos kilómetros en buscar jugadores que en invertir las mismas horas”, dijo el DT, quien deja en claro que las fuerzas básicas tienen una gran importancia dentro del club.

Te puede interesar: Atlas busca refuerzos y le quiere robar una estrella al América

América solo forja jugadores ganadores

No se puede negar que el Club América es uno de los equipos de fútbol más exitosos de la actualidad en México.

Finalmente, Raúl Herrera menciona que forjar jugadores con carácter competitivo y ganador ayudará a que el América mantenga su estatus de equipo campeón que lo ha caracterizado desde hace varios años: “Cuando encuentras un jugador que quiere ganar, acepta lo que le propones y enseña, que le llena y da resultado y es el que aprende, el que quiere más, no le tienes que decir las cosas dos veces”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales