Club América: Viñas, Ibarra, Martín y otros jugadores que saldrían del plantel

Todo parece indicar que la directiva del Club América ha tomado una decisión determinante sobre el futuro de la plantilla en el nido y pondrá próximamente en transferencia a estos jugadores.

Y es que aunque las águilas han tenido un paso casi perfecto en el Apertura 2021, su eliminación frente a los Pumas hizo que incluso el propio Santiago Solari peligrara como director técnico.

Muy aparte de las supuestas negociaciones entre Chivas y América por Antuna y Córdova, hay otros jugadores que debido a su bajo nivel estarían prontos a abandonar las filas del club azulcrema, en La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Los sacrificados del Club América para 2022

A falta de confirmación por parte del club, los medios deportivos han comenzado a filtrar los nombres de los jugadores que no verán la luz en el Clausura 2022.

El joven 'Maraviñas' ha intentado ganarse la confianza del estratega español, sin embargo su bajo nivel no le alcanzó para sumar más partidos y aunque su contrato vence en 2024, la directiva hará lo posible para venderlo en el próximo mercado de fichajes.

Otros de los mencionados como posibles transferibles son Henry Martin y Roger Martínez, actuales delanteros de la plantilla y quienes dejaron mucho a deber en la Liguilla del Apertura 2021.

En tanto al resto de la plantilla, Sebastián Cáceres, Nicolás Benedetti, Renato Ibarra y Leo Suárez son opciones para que el club los transfiera, venda o les busque acomodo en algún otro equipo de la Liga MX.

El polémico regreso de Renato Ibarra al club fue suficiente para tomar una decisión sobre su estadía y en diciembre próximo ponerlo a la venta.

¿Qué se sabe del intercambio Córdova por Antuna?

Lo último que se ha sabido sobre este asunto, fue traído por Gibrán Araige, periodista deportivo de TUDN, quien aseguró que Sebastián Córdova habría llegado a un acuerdo con las Chivas del Guadalajara, sin embargo respecto al tema de Uriel Antuna al América, la negativa del jugador ha hecho que se detenga momentáneamente todo tipo de neogociación.

Aseguró que lo único que resta para cerrar el trato entre ambas plantillas es que Antuna dé el sí, ya que no está tan convencido del cambio, sin embargo al no entrar en los planes del baño para el Clausura 2022, no tendría de otra más que aceptar la oferta de Coapa.

El Club América no ha hecho oficial ningún movimiento en sus jugadores, sin embargo estas decisiones serán evaluadas a lo largo de estas semanas y mismas donde las darán a conocer a toda la afición azulcrema.

