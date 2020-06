Club América: Miguel Herrera pretendido por el Betis de España

Luego de que el conjunto del Real Betis, equipo en el que juegan los futbolistas mexicanos Diego Lainez y Guido Rodríguez, decidió destituir al director técnico español, Joan Francesc Ferrer “Rubi”, a causa de los malos resultados obtenidos en la actual campaña, el actual estratega de las Águilas del América , Miguel Herrera, es uno de los candidatos más sonados para tomar las riendas del banquillo verdiblanco, por lo que sus días en la Liga MX estarían contados.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista de Fox Sports Raoul 'Pollo' Ortiz, en ex técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial de Brasil 2014, figura como uno de los candidatos para llegar a dirigir al Real Betis para la temporada 2020-21 de LaLiga de España, y aunque no es el candidato número uno, su nombre es considerado en el en conjunto bético de manera considerable, aunado a que el estratega aún no firma la renovación de su contrato con las Águilas.

El periodista mexicano reveló que los otros candidatos para llegar al banquillo del Betis son; Manuel Pellegrini, ex entrenador del West Ham y Marcelino García, quien acaba de dirigir al Valencia, quienes se encuentran como primeras opciones antes que el “Piojo” Herrera. "El nombre del "Piojo" está en la mesa pero claramente no es la opción 1. Buscan un DT con nombre, experiencia en Europa y su mercado. Pellegrini es el candidato número 1. Otro nombre en la mesa es Marcelino García Toral”, escribió en su cuenta de Twitter.

De ser contactado por la entidad verdiblanca, podría ser una gran oportunidad para el “Piojo” que sueña con dirigir en Europa, por lo que de llegar al Betis, contaría con la ventaja de conocer a los jugadores Lainez y Guido en el América, así como al capitán, Andrés Guardado a quien dirigió en Selección Mexicana, sin embargo, tendría que hacer algunos sacrificios como bajar su salario y empezar desde abajo, sin embargo, es algo que no le importaría y a lo que se ha dicho dispuesto.