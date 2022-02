Club América: Fidalgo habla del golpe que recibió en el partido contra Santos

Álvaro Fidalgo habla sobre lesión en el rostro

Álvaro Fidalgo, jugador del Club América habló en conferencia de prensa sobre el golpe que recibió en el pasado partido contra Santos y en cómo el equipo trabajará para su próximo encuentro.

El español evitó hablar sobre el tema del arbitraje y mismo que se sabe causó molestia en la directiva del equipo azulcrema.

Incluso en pasadas horas Santiago Baños, presidente deportivo del América, envió una carta a la Comisión de Arbitraje para exponer el mal trabajo de Luis Enrique Santander en el duelo contra Santos.

Álvaro Fidalgo habló mediante una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre su estado de salud tras el golpe que sufrió por parte de Alan Cervantes, jugador del Santos Laguna.

“Al final, fueron unos cinco puntitos en el labio, pero bien, estoy mucho mejor. Se me nota un poco mal, pero estoy bien. Respecto a lo que el club publicó, en esos temas no nos metemos, mi trabajo es en el campo, jugar los partidos. Eso es tema del club y gracias por el respaldo, mi trabajo es dentro de la cancha”, dijo.

Incluso el español indicó que al término del partido habló con el árbitro Luis Enrique Santander y le hizo entender que lo único que le preocupaba en ese momento era dejar de sangrar y acerciorarse de no haber perdido un diente.

Además detalló ante la prensa que su abuelo le había mandado un mensaje, el cual lo alentó a nunca darse por vencido...

"Para que te saquen del campo tienen que hacer mucho más. Le mandé una foto a mi abuelo y le dije que estuvo dura la batalla, pero me dijo que no era nada, que por eso no puedo salir del campo”, compartió.

El americanista finalizó la conferencia agredeciendo el gesto de la afición, quienes le han enviado cientos de mensajes donde exhaltan su buen trabajo en la victoria del América ante Santos y desde luego para pedir por su mejoría tras el golpe.

Próximo partido del Club América en Liga MX

Las águilas del América aterrizarán este miércoles en la cancha del Estadio Kraken para enfrentar al Mazatlán, duelo pendiente de la jornada 02 del Clausura 2022.

El partido del Club América ante el Mazatlán FC podrá verse en exclusiva por la señal de TV Azteca, horario de 19:00 horas y sucederá en la cancha del Estadio Kraken.

