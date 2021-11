Club América: Cuauhtémoc Blanco critica estilo de juego de Santiago Solari

Cuauhtémoc Blanco, leyenda del Club América, aprovechó este día su visita a la residencia del embajador de Qatar en México, Mohamed Al Kuwari, para opinar sobre el 'Clásico Capitalino'.

Blanco indicó que pese a ser favorito, no le gusta mucho cómo juega el América, pues desearía que Solari fuera más ofensivo para no repetir los errores de la Liguilla pasada.

Indicó que el 'Clásico Capitalino' se juega con garra, pues representa un duelo histórico para ambas plantillas y más si éste se da en Liguilla.

"No me gusta como juega América", dice C. Blanco

Cuau, declaró este día que no es fanático del estilo de juego de Solari, pues indicó que en Liguilla se debe jugar en ofensiva y no en defensiva como el español acostumbra.

“A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable. Me encantaría que jugaran más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto”, dijo Cuauhtémoc Blanco.