Clima 29 de agosto: Huracán “Nora” se encuentra en la costa de Jalisco

Para hoy domingo 29 de agosto, en las próximas horas, el centro del huracán “Nora” cruzará la costa de Jalisco, entre los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes, después volverá a ingresar al mar bordeando las costas de Jalisco (frente a las costas de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta) y Nayarit (frente a las costas de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas).

El clima de Guadalajara, Jalisco iniciará con lluvias intensas para las 8:00 horas con una temperatura de 17 ° C.Para la tarde se esperan lluvias de igual manera en una temperatura de 19 ° C y una sensación térmica de 19 ° C.En la noche habrán cielos nublados en una temperatura de 22 ° C, se espera que la puesta del sol para hoy domingo sea a las 20:11 horas.

Clima para las fronteras de México

Para Monterrey, Nuevo León tendrá para hoy cielos despejados para las 08:00 horas con una temperatura de 22 ° C y una sensación térmica de 24 ° C.Para las 14:00 horas prevalecerán los intervalos nubosos en una temperatura de 34 ° C. En la noche la sultana del norte se presentarán cielos despejados con 32 ° C. La puesta del sol se presentará para las 20:03 horas.

En Tijuana, Baja California amanecerá con cielos nublados y una temperatura de 18° C, en la mañana, posteriormente para las 17:00 horas habrán intervalos nubosos en una temperatura de 20 ° C.La noche cerrará con 19 ° C con intervalos nubosos y una sensación térmica de 19 ° C. La puesta del sol se espera para las 19:15 horas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de agosto de 2021:

Temperaturas mínimas de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 29 de agosto de 2021:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

