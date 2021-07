Clavadista mexicana dejó su casa a los 10 años soñando con unos Juegos Olímpicos

Estar en unos Juegos Olímpicos era el sueño de Gaby Agúndez, clavadista mexicana que con apenas 10 años decidió salirse de su casa para perseguir esta meta, que ha conseguido como una de las participantes de nuestro país en Tokio 2020.

Actualmente tiene 20 años de edad, y hace diez años abandonó su natal La Paz, Baja California, para mudarse a la Ciudad de México. Su inspiración: los logros de Paola Espinosa, quien también es originaria de La Paz.

En entrevista para el portal Sopitas.com, Agúndez habló sobre el gran sacrificio que tuvo que hacer para lograr su objetivo, que aunque siempre estuvo claro en su mente, en algún momento se vio frustrado por las circunstancias.

“Pero estaba dispuesta a cumplir mi sueño”, dijo Gaby.

El camino a los Juegos Olímpicos

Gaby Agúndez (Captura de pantalla: Sopitas.com)

Seis años después de haber iniciado con su sueño, dificultades en el camino llevaron a Gaby a considerar retirarse y volver a casa. Sin embargo, fue en ese momento cuando llegó a su vida el entrenador cubano Yunieski Hernández, protagonista de su llegada a Tokio.

No obstante, a Hernández le fue diagnosticado cáncer y tuvo que volver a cambiar de entrenador, esta vez con Iván Bautista. Los últimos dos años, Gaby estuvo entrenando para finalmente alcanzar su objetivo, y en 2020 su antiguo entrenador finalmente perdió la batalla.

“Él es una parte importante, él también forma parte del logro de haber clasificado y sé que está conmigo en estos Juegos Olímpicos”, dijo la joven.

Gaby Agúndez buscará otro sueño después de Tokio 2020

Gaby logró doble clasificación a los Juegos Olímpicos.

Tras clasificar a la justa veraniega Gaby se prepara para competir el 27 de julio en clavados sincronizados, al lado de Alejandra Orozco, y el miércoles 4 de agosto en individual, ambas desde la plataforma de 10 metros.

Después de su participación en los Juegos Olímpicos, dijo que tiene la ilusión de estudiar la licenciatura en psicología. Hablando sobre cómo manejó los estudios y el duro entrenamiento de una deportista olímpica, explicó su método.

“Desde la primaria se me dificultaba porque tenía que estar viajando, no tanto como ahora, pero desde pequeña aprendí a que si salía de viaje, tenía que ponerme al corriente porque me atrasaba”.

Mientras se toma una pausa para competir en Tokio 2020, Gaby Agúndez se ve lista para estudiar la licenciatura en psicología apenas regrese a México, esperemos que con una medalla colgada al cuello. La Verdad Noticias con información de Sopitas.com.

