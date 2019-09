Claudio Suárez explota contra los defensas mexicanos por goleada ante Argentina|

El ex defensa central leyenda de la Selección Mexicana Claudio Suárez, estalló y criticó de manera enérgica la actuación de los futbolistas mexicanos que alinearon en la zaga defensiva durante la goleada de 4-0 contra la Selección de Argentina, como es el caso de Carlos Salcedo, Edson Álvarez y Néstor Araujo, quiénes para su gusto, cometieron errores infantiles que le costaron muy caro al equipo de México.

"Están todos los (centrales) que deberían de estar, faltó Diego Reyes pero no trae ritmo, lleva mucho tiempo sin jugar. Fue un mal partido pero no sólo de Carlos Salcedo y de Néstor Arujo, sino también de la contención. Por ejemplo, en el cuarto gol Edson Álvarez pierde el balón y se hace bolas con Jonathan dos Santos y agarran muy abierta a la defensa", aseguró el ex defensor en entrevista.

Las fuertes declaraciones fueron hechas por el “Emperador” durante una entrevista para un programa de Fox Sports, en la cual reconoció que que México no jugó mal sino que intentó competir hasta donde le fue posible ante la Selección Albiceleste, sin embargo, fueron los errores defensivos que terminaron por liquidarlo en un partido que se antojaba interesante antes de que cayeran los goles.

"México venía jugando bien. Ayer no lo hizo mal, salían bien jugando, tenían la posesión, pero fueron equivocaciones de mala entrega de balón. Uno se sorprende porque son prácticamente (errores) de niños. No fallar un balón fácil y lo hicieron", dijo.

El "Emperador" habló sobre el mal momento de salcedo

"FALLARON BALONES COMO SI FUERAN NIÑOS"#AgendaFOXSports Claudio Suárez lamentó los errores de la defensa de la Selección Mexicana ante Argentina@MonicaArredondo @MarianaVDL y @lmsauret pic.twitter.com/dKIReVGkvf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 11, 2019

Por otro lado, Claudio Suárez se vio sorprendido por el mal partido de Néstor Araujo, pero ante la pésima actuación de Carlos Salcedo, aseguró que le ha costado mucho su regreso al fútbol mexicano y lo ha hecho evidente dentro del terreno de juego en repetidas ocasiones.

