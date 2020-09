Claudio Suárez ARREMETE contra Chivas por ‘falta de calidad’ (Video).

El conjunto de las Chivas tiene la virtud e inconveniente de jugar con puros mexicanos, ante ello y con la globalización que se vive en la Liga MX, el ex futbolista del Rebaño Sagrado, Claudio Suárez, arremetió con todo en contra de la institución de la Perla Tapatía por la falta de calidad que tiene actualmente el Guadalajara en su plantilla.

Fue durante una charla con Marca Claro, en donde el ex futbolista de los Pumas, Chivas, Tigres, Chivas USA y Selección Mexicana; criticó fuertemente al equipo que comanda hoy en día Víctor Manuel Vucetich, considerando que en la actualidad es muy difícil ver a futbolistas de calidad en la plantilla del Rebaño Sagrado como los hubo en la época en la que militó en el cuadro de la Perla Tapatía.

“A Chivas le cuesta mucho trabajo tener jugadores mexicanos de calidad. Aunque también en estos tiempos es entendible que Chivas pueda tener más jugadores, porque hay muchos extranjeros compitiendo en la liga".

"A Chivas le CUESTA mucho trabajo tener jugadores mexicanos de CALIDAD"@emperadorsuarez en #MarcaClaroMVS

Chivas carece de calidad: Claudio Suárez

Para el ex zaguero central Claudio Suárez los futbolistas que hoy en día se encuentran en la plantilla del Guadalajara no son malos, pero no tienen los argumentos todavía para ser figuras y potencializar a las Chivas; simplemente los ve como prospectos a futuro.

“Los jugadores que están ahora en Chivas no son malos jugadores, pero son más pensando en el futuro, todavía no son una realidad. En mi época había más jugadores que ya tenían el perfil”.

Chivas en el Guardianes 2020.

El conjunto de las Chivas enfrentará esta noche al cuadro de los Tigres en el Estadio Universitario, en el cierre de lo que será la Jornada 8 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX; oportuno acotar que en dicho inmueble el cuadro del ‘Rey Midas’ tiene una década de no vencer a los del ‘Tuca’ Ferretti.