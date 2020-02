Claudio Marchisio COMPARA a Iniesta con Federer (VIDEO).

Hablar del mediocampista español Andrés Iniesta, es tocar el tema de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos,pero quien en repetidas ocasiones se ha desvivido por el Campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 es Claudio Marchisio; que de manera reciente en una entrevista para la cadena DAZN comparó al futbolista de 35 años de edad con el tenista suizo Roger Federer y además insistió en que es inexplicable que no tenga un Balón de Oro.

"Es inexplicable que Iniesta no haya ganado el Balón de Oro. Verle jugar es como ver a Federer en el tenis, un placer. Tiene tres cerebros, uno para la pierna derecha, otro para la izquierda y otro para la cabeza. Conoce perfectamente el fútbol", comentó el italiano en parte de la entrevista para DAZN.

Hace exactamente un par de meses el ex futbolista italiano hizo mención de lo referente al Balón de Oro que no logró ganar Iniesta, esto fue durante la Gala de los Premios Liedholm, en donde fue directo al hablar del volante español: "El FC Barcelona tendrá a Messi, pero para mí el mejor de la historia es Andrés Iniesta".

Marchisio habla de Iniesta, Conte y CR7

En la entrevista que tuvo Marchisio en DAZN de igual manera dio su opinión sobre la situación de Antonio Conte: "Es uno de los más importantes que he tenido en mi carrera, fue muy importante no solo para mí sino para todos. Recuperó el espíritu de siempre de la Juventus tras varios malos años".

Para culminar la charla con el ex futbolista italiano, habló de Cristiano Ronaldo y sobre la posibilidad que le hubiera encantado de jugar con el lusitano: "El pasado verano, mucha gente me decía que por qué me fui cuando Cristiano llegaba a Turín, pero la verdad las elecciones de vida no deben estar sujetas a los jugadores que van o vienen".

