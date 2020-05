Clásico Mundial de Béisbol sería cancelado por los Juegos de Tokio 2020

El Clásico Mundial de Béisbol del 2020 quedaría cancelado como consecuencia de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, de acuerdo con información divulgada por el periodista de República Dominicana de la cadena ESPN, Enrique Rojas, quien según sus fuentes el Clásico Mundial se suspendería por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El Clásico Mundial de Béisbol podría ser suspendido de manera definitiva

El Clásico Mundial se empalmaría con Tokio 2021

“Como consecuencia de la paralización de las temporadas en Estados Unidos y Japón y la postergación por un año de los Juegos Olímpicos, debido a la pandemia del coronavirus, fue cancelada la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol”, escribió Rojas.

El Clásico Mundial se realizaría en Tokio

En ese sentido el periodista dominicano detalló que sus fuentes le informaron explícitamente que el torneo de beisbol no será disputado por que se empalmaría con los Juegos de Tokio 2021, además de que no es considerado que no es una prioridad por los organizadores del mismo, indicando que lo único que falta es el anuncio oficial de la cancelación.

Fuente a ESPN Deportes: Clásico Mundial de béisbol no se jugará en 2021. Lo más temprano que podría jugarse el torneo sería el 2023. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) May 11, 2020

Las últimas noticias referente al Clásico Mundial de Béisbol del 2020, fue el anuncio de las fechas de su inicio, y de los estadios que albergarían los partidos de las diversas rondas de la competencia, durante el 5to Clásico Mundial que se hubiese jugado en Taiwán, Tokio, Arizona, y en el hogar de los Marlines de Miami, que se habría convertido en el primer parque en ser anfitrión de las tres fases del torneo.