Citlali, una sirena de oro

Hace tres años inició su aventura por la natación con la única intención de aprender a nadar, hoy es tetracampeona de Paralimpiada Nacional y además Premio Estatal del Deporte. Joshua Buenfil/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Citlali Borges logró la hazaña de consagrarse como la mejor sirena de México en cuatro categorías distintas en la máxima justa nacional, además de participar en el Mundial Abierto de Paranatación México 2016.

“Me siento muy contenta por el nombramiento (Premio Estatal), me tomó por sorpresa, no me lo esperaba, nunca me imaginé que podía lograr el premio, me dieron ganas de gritar de emoción”, dijo Citlali. La playense jamás imaginó llegar hasta esta instancia, ella solo tenía el firme propósito de aprender a nadar.

“Me costó mucho trabajo adaptarme, chocaba con mis compañeros, no me acostumbraba a los 50 metros que mide la alberca, incluso chocaba en las paredes, pero gracias a mi profesora Yarelly Guillén Vega aprendí a nadar y a competir, dijo. “Quiero algún día competir en unos Juegos Paralímpicos, me voy a esforzar al máximo y sé que con esfuerzo y dedicación lo voy a lograr”, puntualizó.