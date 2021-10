El pasado sábado The Sun reveló que cinco jugadores de la selección de Inglaterra se niegan a vacunarse contra COVID-19, situación que podría excluirlos de su participación rumbo al Mundial de 2022 en Catar; tres de los futbolistas ponen en duda de inmunizarse contra la enfermedad.

Por otro lado, han mencionado que jugaron papeles estelares en el verano durante la Eurocopa 2020. El secretario de Salud de Reino Unido, Sajid Javid expresó que lamentó la noticia, pues comentó que las vacunas están funcionando, así lo confirmó en una entrevista a The Times Radio.

En La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de junio, que Inglaterra enfrentó bajas en la Eurocopa 2021. Uno de los jugadores dio positivo al virus, por lo que dos futbolistas que estuvieron en contacto con él tuvieron que aislarse para evitar el contagio.

Cinco jugadores de la selección de Inglaterra no quieren vacunarse

Algunos jugadores no quieren vacunarse contra COVID-19

El medio indicó que uno de los jugadores del equipo comentó que es muy joven para que el virus le afecta, mientras que otro de los futbolistas se guía por las teorías de la conspiración con respecto a la vacuna contra COVID-19.

El jugador considera que la inoculación es una herramienta con la que los gobiernos espían a las personas. Mientras que el resto ha mostrado una actitud negativa con respecto a la vacunación por la presión a sus parejas.

Por otro lado, han mencionado que si los jugadores deciden no vacunarse, la selección podría perder algunos de sus futbolistas para el Mundial 2022 en Catar. Recordamos que el portal The Athletic informó sobre las supuestas intenciones de las autoridades cataríes de prohibir la entrada a los no vacunados.

¿Cuánto vale la selección de Inglaterra 2021?

Jugadores del equipo de Inglaterra

En junio de este 2021 dieron a conocer que el valor de mercado de la plantilla de la selección de Inglaterra es de 1.260 millones de euros, por lo que es el equipo con mayor valor de los que quedan en la Eurocopa, sus jugadores acumulan un valor económico para el equipo por encima de lo que cuesta el combinado de Francia.

Pero, recientemente han dado a conocer que cinco jugadores de la selección de Inglaterra se han negado a vacunarse contra COVID-19, situación que pondría en juego su participación en el Mundial del próximo año.

