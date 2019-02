"Cierra tu boca cuando hables del Ame" Carlos Reinoso a Nicolás Castillo

Una de las máximas leyendas del América, el chileno Carlos Reinoso, mandó a callar a Nicolás Castillo, nuevo "Killer" de las Águilas, quien dijo que tras su fichaje con los azulcrema el único compatriota que lo ha apoyado es Iván Zamorano.

"Cuando dices cierro mi entorno, mejor cierra tu boca cuando hables del Ame"

A nosotros nos costó mucho abrir el camino; hay que tener memoria de futbol", escribió el "Maestro" en su cuenta de Twitter @Carlos8Reinoso.

Hace unos días, el multicampeón con América como jugador en la década de los setenta y campeón de Liga como entrenador con las Águilas en la 83-84, reveló su disgusto por la llegada del exdelantero de Pumas.

Por ello, en una entrevista este lunes, cuando a Castillo se le nombró a Carlos Reinoso, dijo que no lo "había apoyado en nada", a diferencia del Bam Bam Zamorano. "Tuve la oportunidad de platicar con Iván (Zamorano), me deseó toda la suerte, me brindó todo su apoyo; lo que yo necesite acá él va estar ahí, estoy agradecido.

Es un jugador importante para Chile también, es un histórico, que alguien te reciba de esa manera siendo chileno, porque fue el único chileno que me apoyó, el otro que nombraste (Carlos Reinoso) no me ha apoyado en nada, pero que te apoye un jugador que fue tan importante para Chile te llena de orgullo y motivación, porque es un goleador que ha estado presente en equipos importantes", dijo Castillo en una entrevista con TDN.