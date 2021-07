Ciclista mexicana renuncia a su participación en Tokio 2020

La ciclista mexicana Jessica Salazar, exhibió mediante redes sociales sus motivos para cancelar su participación en Tokio 2020, pues los directivos mexicanos nunca le informaron de su inscripción en la prueba de Ómnium, una ajena a su deporte.

Además indicó que es un área que no le corresponde, pues el lugar le pertenece a su compañera Victoria Velasco.

Previamente en La Verdad Noticias te informamos que los delegados de la República de Guinea también decidieron cancelar su participación en los Juegos Olímpicos.

Jessica Salazar alzó la voz debido a las irregularidades cometidas por el equipo mexicano de ciclismo que participará en los Juegos Olímpicos, pues fue inscrita en la prueba de Ómnium en lugar de su compañera Victoria Velasco quien no cumplió los puntos requeridos en el ranking internacional.

“El día de ayer me enteré por medio de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano que he sido inscrita para representar al país en la prueba del Ómnium, cabe aclarar que no se me ha notificado formalmente por medio de ninguna instancia ni he sido convocada", indicó por vídeo.