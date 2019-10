Ciclista Transgénero causa INDIGNACIÓN por supuesta ventaja

CYCLING-ENG-TRACK-WORLD-GENDER| OLI SCARFF

Rachel McKinnon, ciclista transgénero que logró romper su segundo récord mundial en competencia femenil, ha sido fuertemente criticada debido a que algunos consideran que su condición le da ventaja sobre sus rivales, sin embargo, las autoridades deportivas no lo ven así.

Hace un par de años ya se había convertido en campeona de la categoría de 35 a 44 años representando a Canadá, lo cual también generó la indignación de los aficionados al ciclismo quienes señalan que el tratamiento que utiliza en su transición la hace tener una mejor condición física que el resto de sus compañeras.

Rachel comenzó su transición en 2012, y desde entonces ha estado ligada al ciclismo. Ha participado en diversas competencias donde ha demostrado ser una excelente deportista. Nunca se ha dado por vencida.

A pesar de la gran controversia, Rachel asegura que las críticas no le afectan en lo absoluto, pues comenta que las victorias son fruto de su esfuerzo y no de los tratamientos que utiliza para su transformación. Además también refiere que no tiene vergüenza por ser transgénero y asegura que para ella es todo un gran orgullo.

Rachel asegura que nadie valora su esfuerzo

“Es evidente que no tengo ninguna ventaja. Si pierdo, se piensa que no podría ser buena de ninguna manera; si gano, nadie lo atribuye a que he trabajado duro, que creo que es lo que merecería”, sentenció.

