Cibernético sorprendió con su regreso; hizo cambio físico

Uno de los glariadores conocidos, Octavio López Arriola, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Cibernético, sorprendió hace unos días porque reapareció con un cambio radical en su aspecto físico, ya que arriba del ring destacaba por su fortaleza, situación que todo cambió en los últimos meses por una serie de enfermedades que lo atacaron, según relató el mismo luchador.

El Cibernético explicó que estuvo cerca de perder la vida por un tema de vesícula, aunado a que después le dio COVID-19 y finalmente, ya no de tanto riesgo, fue operado de un brazo, todo ello lo llevó a tener una pérdida importante de peso que se vio reflejada en su cambio físico.

"Ya ahorita saliendo de una rachita de salud en la que estuve un poquito mal, fueron como dos veces que me estaba cargando en payaso, primero fue la vesícula que casi se me revienta, bajé mucho de peso, estaba pesando lo que nunca que eran 79 kilos y ahorita ya traigo 103 (kilos)., comentó el Cibérnetico.

¿Qué le paso a Cibérnetico?

El Cibernético estuvo un tiempo hospitalizado

"Cuando me dio lo de la vesícula sí dije que ya no la contaba, porque casi se me revienta y si se te revienta es muerte, pasaron unos cuantos meses y me dio covid; después del covid me tuvo que operar del brazo, algo de los tendones, pero ya está bien.

Lo bueno fue que fue en el tiempo en que no trabajábamos por la pandemia", explicó el luchador en charla con el canal de Youtube Luchadictos TV.

¿Cómo reapareció Cibérnetico?

El gladiador había estado ausente de los cuadriláteros debido a la pandemia del coronavirus, sin embargo, hace unos días reapareció en televisión en un show de comedia en Televisa donde se pudo notar que estaba más delgado, situación que sorprendió a los seguidores de la lucha libre quienes estaban acostumbrados con siempre ver al fornido Cibernético.

