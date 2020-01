Cibernético recordará como un gran amigo a La Parka

Uno de los luchadores más rudos de la lucha libre, sacó su lado humano quien argumentó que fuera de los cuadriláteros mantenían una agradable relación de amigos, quienes a pesar de enfrentarse en varias presentaciones en la Arena México, al finalizar función estrechaban las manos como grandes amigos

Luego de que este sábado por la noche La Lucha Libre Mexicana mandara el comunicado por el sensible fallecimiento de Jesús Alfonso Huerta Escoboza en su natal Hermosillo, Sonora, mejor conocido en el mundo del luchistico como “La Parka”, quien fuera una de las leyendas más entrañables en la historia de la AAA y de las lucha libre nacional, noticia que sorprendió al 'Main Main'.

Cibernético lo quería como un hermano

Cibernético luchador de la AAA

"Mi compradre falleció, creí que se iba a recuperar, porque tenía la fuerza, tenía todo, pero se complicó. Fue un honor haber sido su compadre. Estoy en Shock, no me cae el 20 todavía... Solamente se nos adelantó", así lo argumentó para las estrellas del Ring.

De igual forma el Cibernético, argumentó que las críticas negativas no las tomaba en cuenta, ya que era un luchador dedicado, que siempre buscaba lo mejor para sus fanáticos y que dejara su legado en la Lucha Mexicana.

"Mucha gente lo criticaba, hablaba mal sin conocerlo, él siempre fue un luchador como ser humano y arriba del ring", “Fue mi hermano, no tengo palabras, no puedo pensar ahorita, no puedo llorar, gritar, no lo puedo creer” confesó el rudo

La Parka murió el pasado 11 de enero por complicaciones de pulmones y riñón tras cuatro meses de estar internado en un hospital de Monterrey, luego de la caída que sufrió en plena función en ese mismo lugar una de los factores de su muerte.

