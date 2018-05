“Chupete” Suazo construye estadio en Chile

Humberto “Chupete” Suazo, financió un estadio en estadio en su natal Chile para que lo jóvenes pudieran disfrutar del futbol. El inmueble se encuentra totalmente equipado, para hacer uso de las instalaciones.

El ex jugador de los Rayados de Monterrey, señaló que el gasto no pesa tanto, cuando uno puedo ver la felicidad en la gente, ese es su mejor pago.

“No duele tanto el gasto, porque veo la cara de felicidad de toda le gente y con eso quedo más que pagado. Gracias a Dios me fue súper bien, lo importante es ver eso, la emoción de la gente" señaló Suazo.

Se va Suazo y la afición canta "Al Chileno contraten al Chileno..." pic.twitter.com/fhUqBz6Jk2 — Alejandro Aguirre (@RegioAguirre) 11 de julio de 2016

En entrevista con Líder de San Antonio, el Chupete habló del recinto que financió en Lo Gallardo, San Antonio y mencionó que el inmueble se encuentra altamente equipado para que la gente pueda realizar labores deportivas o simplemente disfrutar de los enfrentamientos.

Este estadio, será utilizado por el Club Deportivo Gallardo, en el que se cuenta con una cancha de pasto, vestidores, gradas para 500 personas y tienen hasta una cafetería, además de otras comodidades con las que cuenta el inmueble.

Aunque la intención del Chupete Suazo era que no se supiera que él financiaba la construcción del estadio, pero las redes sociales del equipo no pudieron dejar pasar el momento y dedicarle un emotivo mensaje al ex Rayado.

“Este hermoso gesto, sabemos que lo haces en el anonimato y en la humildad que siempre demuestras con los pequeñines y jugadores de nuestro equipo, por una sonrisa, por el sueño de muchos niños, simplemente eterna gratitud @chupetesuazo_26 por este hermoso estadio. Un cra!!” le dijeron al Chupete.

Este hermoso gesto, sabemos que lo haces en el anonimato y en la humildad que siempre demuestras con los pequeñines y jugadores de nuestro equipo, por una sonrisa, por el sueño de muchos niños, simplemente eterna gratitud @chupetesuazo_26 por este hermoso estadio. Un cra!! pic.twitter.com/J86SAAHiLb — C.S.D. Gallardo (@CD_Gallardo1919) 28 de abril de 2018

Además, el Club Gallardos siguió presumiendo en redes sociales su nueva casa.

“Entre cerro, río, puente y mar. Nuestro hogar.” Se puede leer en la cuenta del Gallardo.