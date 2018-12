'Chucky' Lozano quiere que Lainez llegue pronto a Holanda.

El atacante del PSV, Hirving ‘Chucky’ Lozano ha resaltado las cualidades del canterano americanista Diego Lainez, a quien le gustaría que llegara pronto al futbol de Holanda como se ha especulado.

"Honestamente lo he visto muy poco, no lo he visto jugar muchas veces, para mí es un gran jugador, está joven pero tiene muchas cualidades”, comentó en entrevista para Goal.