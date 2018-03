'Chucky' Lozano y el PSV, imparables

Agencias / Diario La Verdad Holanda ¡Sin rival! El PSV sigue derrotando equipos a diestra y siniestra en la Eredivisie y este día, con el Azteca Hirving Lozano en la cancha, derrotaron 1-0 al Sparta Rotterdam en duelo válido por la Jornada 14 en Holanda. El conjunto dirigido por Philip Cocu tuvo una noche tranquila en el Philp Stadions de Eindhoven, pues recibieron a unos de los peores equipos del torneo, sin embargo, su victoria no pudo ser holgada como hubiesen deseado. El único gol del partido llegó gracias Luuk de Jong, quien tras un centro templado de Joshua Brenet, se aventó de manera heroica para peinar el balón y mandarlo al fondo de las redes al minuto 52. A pesar de que los ‘Granjeros’ buscaron ampliar el marcador, no pudieron llegar de manera clara al marco, sin embargo, el conjunto visitante tampoco los puso en aprietos. El ‘Chucky’ Lozano fue sustituido al minuto 85, y a pesar de que intentó con desbordes y centros al área, no fue capaz de hacer valer su peso y se quedó con 10 anotaciones. Con este resultado, el PSV llega a 39 puntos como líder indiscutido y a tono para enfrentar al Ajax en la Jornada 15, por su parte, el Sparta Rotterdam se estancó en 11 unidades y a un lugar de los puestos de descenso.

