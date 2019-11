'Chucky' Lozano y Napoli son CASTIGADOS.

El conjunto del Napoli se ha visto inmerso en una racha negativa en la Serie A de Italia, sin embargo en la UEFA Champions League marcha como líder del Grupo E con siete unidades en tres duelos, un punto más que el vigente Campeón Liverpool. A pesar de ello el Presidente de la escuadra italiana, Aurelio De Laurentis, decidió castigar al ‘Chucky’ Lozano y la plantilla completa concentrándose hasta el domingo para enfocarse en salir de la mala racha en la liga doméstica luego de tres duelos sin sumar de tres puntos y salir del séptimo puesto donde se ubica por el momento.

"El equipo estará concentrado hasta el domingo antes del parón de selecciones. Ancelotti es un gran técnico y un gran caballero y no tengo razones para pedirle que lo haga mejor con respecto a lo ya ha hecho. El problema es el trabajo en equipo, la armonía. Y eso depende de los jugadores, que deben encontrar motivaciones", dijo De Laurentiis en una entrevista a la emisora napolitana 'Radio Kiss Kiss'.

Castigados los futbolistas del Napoli

El equipo napolitano se ha mostrado con grandes actuaciones en los partidos importantes con conjuntos de gran envergadura, tal como pasó con el Liverpool en Champions League y que terminó derrotando por marcador de 2-0, pero a pesar de ello el Presidente De Laurentiis reprocha que ante conjuntos humildes es mucha la soberbia a la hora de disputar los encuentros.

La decisión del presidente fue aceptada por Carlo Ancelotti, sin embargo reconoció en la rueda de prensa previa al partido de Champions League de este martes ante el Salzburgo que está en contra de este tipo de medidas contra los futbolistas.

"El club tomó esta decisión y la aceptamos. Pero si me preguntan si estoy de acuerdo, digo que no", afirmó Ancelotti, destacando que su relación con el Presidente del Napoli no se estropeará por la determinación de concentrar al equipo.

